Голливудская звезда Ким Бейсингер снялась с дочерью и внучкой в горах. Актриса провела выходные с семьей на курорте в национальном лесном парке в штате Орегон. Фотомодель Айрленд Болдуин поделилась редкими кадрами со знаменитой матерью в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дочь Бейсингер родилась в ее браке с коллегой Алеком Болдуином. Они прожили вместе девять лет и расстались в 2002 году. Актриса признавалась в интервью, что развод был публичным, "грязным", и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения.

Болдуин состоит в отношениях с музыкантом Андре Алленом Аньосом, выступающим под псевдонимом RAC. Он старше дочери актеров на 10 лет. В мае 2023 года у пары появилась девочка, которую они назвали Холланд. Фотомодель признавалась, что оказалась не готова к тому, как беременность и роды скажутся на ее организме. Свои ментальные и физические изменения она назвала настоящим "сражением", с которым ей помогал справляться возлюбленный.