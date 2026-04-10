Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в костюмах появились на премьере в Сеуле

Актрисы Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй посетили премьеру фильма "Дьявол носит Prada 2" в Сеуле. Об этом сообщает The Korea Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэрил Стрип появилась в красном брючном костюме Prada, а ее коллега Энн Хэтэуэй - черных кожаных брюках и блузе с объемными рукавами. Волосы им уложили в низкие пучки и сделали вечерний макияж.

В сиквеле комедийной драмы "Дьявол носит Prada 2" планируется, что Энди Сакс - больше не ассистентка главного редактора издания Runway Миранды Пристли, к роли которой вернется Мэрил Стрип. И хотя полностью сюжет картины неизвестен, ожидается, что в фильме пойдет речь об отчаянной попытке Миранды удержать власть в своих руках после потери популярности печатных изданий.

Киностудия также сообщила, что к своей роли из первой части также вернется Эмили Блант, чей персонаж теперь работает руководителем в группе компаний класса люкс и зарабатывает на рекламе, в которой Пристли отчаянно нуждается.