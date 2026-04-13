Барби Феррейра о завершении эпохи в «Эйфории»

Барби Феррейра рассказала, как "расправляет крылья" после ухода из "Эйфории" в 2022 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, актриса поделилась подробностями своего творческого пути в интервью Deadline.

"Я просто хотела играть и исполнять разные роли, и если бы "Эйфория" могла мне в этом помочь, я бы с удовольствием снималась в ней вечно, сколько бы времени это ни заняло", - объяснила Феррейра и добавила, что проект не позволял ей "раскрыть свой актерский диапазон", который со временем даже уменьшался.

Последними проектами звезды стали два совершенно разных по жанру фильма: хоррор "Лики смерти" и музыкальная романтическая комедия "Удары Майл-Энда". Феррейра подчеркнула, что после ухода из сериала "Эйфория" она выросла в профессиональном плане и является уже "совершенно другой актрисой" и "другим человеком".