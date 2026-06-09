Дочь Шварценеггера обнародовала фото со своей свадьбы

Дочь голливудского актера, экс-политика Арнольда Шварценеггера обнародовала в Instagram фото со своей свадьбы, снятое у алтаря. Писательница Кэтрин Шварценеггер показала, как священник благословлял ее с мужем на счастливый брак. В 2019 году она официально стала женой звезды "Стражей Галактики" Криса Пратта. Публицистка поздравила супруга с годовщиной этого события, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Семь лет! Счастливой годовщины, мой ангелочек. Я тебя люблю", - написала знаменитость.

Дочь Шварценеггера впервые увидела Пратта в церкви. По воспоминаниям писательницы, актер обратил на нее внимание, но не стал поджидать после службы, чтобы познакомиться. Пара позже разговорилась благодаря бывшей жене "Терминатора". Журналистка Мария Шрайвер посоветовала дочери присмотреться к артисту, и она прислушалась.

У супругов трое общих детей: пятилетняя Лайла, четырехлетняя Элоиз и годовалый Форд. У зятя Шварценеггера также есть ребенок от первого брака с артисткой Анной Фэрис, с которой он развелся в 2017 году. Пратт воспитывает 13-летнего сына Джека.