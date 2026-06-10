https://news.day.az/showbiz/1840450.html Ариана Гранде рассталась со своим бойфрендом Ариана Гранде рассталась со своим бойфрендом. Как передает Day.Az, певица встречалась с Итаном Слейтером три года. Мужчина ради звезды бросил жену с новорожденным ребенком.
Ариана Гранде рассталась со своим бойфрендом
Ариана Гранде рассталась со своим бойфрендом.
Как передает Day.Az, певица встречалась с Итаном Слейтером три года.
Мужчина ради звезды бросил жену с новорожденным ребенком.
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