«Ангел» Victoria's Secret во второй раз стала матерью

"Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, во второй раз стала матерью и показала ее первые кадры. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эльза Хоск показала серию фото новорожденной девочки. На снимках модель не скрывала лицо ребенка и показала, как она спит на кровати.

"Наша цветочная фея, Флора Блю. Она наконец-то здесь, родилась в саду, под луной, звездами и нашим волшебным цветущим деревом", - написала Хоск.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.