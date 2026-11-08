https://news.day.az/showbiz/1872868.html Netflix выпустит новый проект по «Сумеркам» Кинокомпания Lionsgate займется созданием мультсериала по культовой вампирской саге "Сумерки". Об этом стало известно из презентации компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Сообщается, что проект, который выйдет на стриминг-платформе Netflix и будет насчитывать по меньшей мере два сезона, официально запущен в работу.
Netflix выпустит новый проект по «Сумеркам»
Кинокомпания Lionsgate займется созданием мультсериала по культовой вампирской саге "Сумерки". Об этом стало известно из презентации компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что проект, который выйдет на стриминг-платформе Netflix и будет насчитывать по меньшей мере два сезона, официально запущен в работу. Дата выхода шоу пока не раскрывается. Также в студии отметили, что переговоры с автором оригинальной книжной серии Стефани Майер по поводу будущих проектов продолжаются.
Впервые о готовящемся мультсериале по "Сумеркам" сообщалось еще в 2024 году. Картина будет основана на книге "Солнце полуночи", написанной от лица Эдварда Каллена.
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