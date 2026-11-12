Джулианна Мур снялась для глянца

Голливудская актриса Джулианна Мур продемонстрировала фигуру в тренче на голое тело.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликовано в Instagram.

65-летняя Джулианна Мур снялась для одной из обложек нового выпуска журнала Elle. Актриса позировала перед камерой в белом тренче, под который не стала надевать топ. Образ артистки дополнила моносерьга. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными тенями и розовой помадой.