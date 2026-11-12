https://news.day.az/showbiz/1873597.html Джулианна Мур снялась для глянца Голливудская актриса Джулианна Мур продемонстрировала фигуру в тренче на голое тело. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликовано в Instagram. 65-летняя Джулианна Мур снялась для одной из обложек нового выпуска журнала Elle. Актриса позировала перед камерой в белом тренче, под который не стала надевать топ.
Джулианна Мур снялась для глянца
Голливудская актриса Джулианна Мур продемонстрировала фигуру в тренче на голое тело.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликовано в Instagram.
65-летняя Джулианна Мур снялась для одной из обложек нового выпуска журнала Elle. Актриса позировала перед камерой в белом тренче, под который не стала надевать топ. Образ артистки дополнила моносерьга. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с черными тенями и розовой помадой.
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