В дом Криса Хемсворта ворвались налетчики в масках

В поместье австралийского актера Криса Хемсворта и его супруги, испанской актрисы и модели Эльзы Патаки, произошло ограбление. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа из четырех мужчин в масках проникла на территорию их поместья в Брокен-Хеде и угнала три автомобиля: BYD, Ram и Raptor. В полиции сообщили, что инцидент произошел рано утром. Злоумышленники перелезли через забор и попали в гараж, где стояли машины с ключами внутри.

Эльза Патаки проснулась около двух часов ночи из-за лая собак, но затем снова легла спать. Утром, просматривая записи с камер видеонаблюдения, она заметила четырех мужчин в масках, двое из которых были вооружены ножами. Супруги сообщили в полицию примерно в 7:30 утра.

Два угнанных автомобиля нашли: один в часе езды от поместья, а другой в двух часах езды. Третью машину пока не обнаружили.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки живут в этом поместье с тремя детьми: 14-летней дочерью Индией и 12-летними близнецами Сашей и Тристаном. Поместье, купленное в 2014 году за $7 млн, сейчас оценивается более чем в $75 млн.