Голливудская актриса Джессика Альба показала своего повзрослевшего сына. Восьмилетний Хейс позировал матери в пижаме с детской книгой в руках. Звезда "Фантастической четверки" поделилась редким фото с мальчиком в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У знаменитости трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. Помимо сына, она воспитывает двух дочерей: Онор-Мари и Хэвен-Гарнер. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках "Фантастической четверки". Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали "непримиримые разногласия".

Бракоразводный процесс еще продолжается. Недавно стало известно, что продюсер требует с бывшей жены $3,5 млн при разделе имущества. Уоррен может выбрать получение денег в виде немедленной единовременной выплаты или перевести эту сумму на индивидуальный пенсионный счет.

С 2025 года Альба состоит в отношениях с коллегой Дэнни Рамиресом, который на 11 лет ее моложе. Пара периодически выходит вместе в свет, но они не дают комментариев о личной жизни и не отвечают на вопросы поклонников.