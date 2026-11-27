"Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск показала редкое фото с дочерьми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.

Эльза Хоск позировала без макияжа и укладки, надев нежно-желтый свитер. Вместе с дочерьми в пижаме она лежала на кровати и обнималась. Модель редко публикует фото с детьми, больше показывая образы в социальных сетях.