https://news.day.az/showbiz/1877466.html «Ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с дочерьми "Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск показала редкое фото с дочерьми. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram. Эльза Хоск позировала без макияжа и укладки, надев нежно-желтый свитер. Вместе с дочерьми в пижаме она лежала на кровати и обнималась.
«Ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с дочерьми
"Ангел" Victoria's Secret, модель Эльза Хоск показала редкое фото с дочерьми.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, снимками она поделилась в Instagram.
Эльза Хоск позировала без макияжа и укладки, надев нежно-желтый свитер. Вместе с дочерьми в пижаме она лежала на кровати и обнималась. Модель редко публикует фото с детьми, больше показывая образы в социальных сетях.
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