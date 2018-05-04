Карабахские скакуны выступят в Королевском Виндзорском конном шоу
Выступление карабахских скакунов станет одним из главных представлений Королевского Виндзорского конного шоу. Об этом сообщает газета Royal Borough Observer, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается, это возвращение в Виндзор первое после выступления на праздновании 90-летия королевы в 2016 году.
Вместе с карабахскими скакунами выступит танцевальный ансамбль "Сархадчи", который исполнит традиционные азербайджанские танцы и покажет огненное шоу.
Газета отмечает, что выступление подготовлено специально для Королевского Виндзорского конного шоу.
Королевское Виндзорское конное шоу пройдет с 9 по 13 мая. В его рамках пройдут выставки лошадей, показательные выступления, театрализованные представления и соревнования. Шоу проходит в королевском парке Виндзорского замка, и члены королевской семьи обязательно приезжают увидеть это грандиозное событие.
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