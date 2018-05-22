Карабахские скакуны покорили Лондон - ФОТО

На церемонии, организованной в связи с 75-летним юбилеем конного мероприятия "Royal Windsor Horse Show", отряд наездников "Кавалеристы" Государственной пограничной службы Азербайджана представили карабахских скакунов под названием "Land of Fire - Azerbaijan".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, шоу-программа была проведена при организации Федерации конного спорта Азербайджана, а также при поддержке министерства культуры и Общества Европа-Азербайджан (TEAS).

В мероприятии, организованном в канун дня рождения Королевы Елизаветы II, приняли участие танцевальная группа "Серхедчи" из 24 человек, ритм-группа "Натиг", художники Низар Мамедов и Агшин Кязимов.

За участие в мероприятии, проведенном в Великобритании, глава Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев наградил молодых художников почетными грамотами.

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