Авиаторы торжественно отметили 80-летний юбилей гражданской авиации Азербайджана - ФОТО

Сегодня азербайджанские авиаторы официально отметили свой профессиональный праздник и 80-летие гражданской авиации. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года "Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации" второе июня в Азербайджане отмечается как День работников гражданской авиации.

В рамках празднования 80-летия авиаторы посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею авиации. Выступивший на мероприятии президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Джахангир Аскеров поздравил работников авиации с 80-летним юбилеем. Президент AZAL отметил, что гражданская авиация Азербайджана, опирающаяся на прочную основу, созданную великим лидером Гейдаром Алиевым, в 2003 году вступила в новый этап развития под руководством главы государства Ильхама Алиева. "Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева гражданская авиация Азербайджана стремительно развивается. AZAL стал одним из ведущих игроков в сфере гражданской авиации на постсоветском пространстве, стал членом международного авиационного сообщества".

Участвующий в мероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал, что национальная авиация Азербайджана за 80 лет прошла большой путь развития. Сегодня авиация Азербайджана отвечает мировым стандартам. После 1993 года в жизни авиация независимого Азербайджана начался стремительный путь развития. Благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева о развитии воздушного транспорта сегодня гражданская авиация нашей страны занимает одно из передовым мест в мире. Международный аэропорт Гейдар Алиев является одним из самых современных аэропортов мира. Отрадно, что аэропорт не только столицы, но и региональные воздушные гавани Азербайджана отвечают международным стандартам. Постоянно обновляющийся авиапарк оказывает пассажиро- и грузоперевозки на уровне международных стандартов".

Выступивший на мероприятии от имени Государственного агентства гражданской авиации Ариф Мамедов сделал обзор успехов, осуществленных в авиации за последние пять лет - после 75-летнего юбилея. Он напомнил, что в 2014 году был построен новый современный терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев. Недавно Международный аэропорт Гейдар Алиев была удостоен максимальной оценки "5 Звезд" от престижной аудиторской компании Skytrax. Помимо Международного аэропорта Гейдар Алиев по всему миру этой наивысшей оценки достигли всего восемь аэропортов. За короткий период авиакомпания приступила к эксплуатации широкофюзеляжных самых современных Боингов, Аэробусов, Эмбраеров, вертолетов западного производства. В 2017 году создана низкобюджетная авиакомпания Buta Airways, начиная со второй половины 2019 года начнется эксплуатация новых современных самолетов B-737 MAX. "Отрадным является то, что управляют этими воздушными судами выпускники Национальной академии авиации. Еще одним достижением академии является получение академией статуса регионального учебного центра Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Расширяется география полетов. Только в 2016-2018 годы 21 зарубежная авиакомпания стала осуществлять полеты в Азербайджан. В этом году будут открыты 16 новых воздушных линий", - сказал он.

На торжественном заседании были зачитаны подписанные накануне Распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о присвоении работникам гражданской авиации государственных наград. Распоряжением Президента Ильхама Алиева за многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации Рагубу Самедову предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджанской Республики. Другим Распоряжениями Президент Азербайджанской Республики за плодотворную деятельность в области авиации группе авиаторов присвоил почетные звания Азербайджанской Республики, наградил авиаторов орденами "Шохрат" и "Tерегги".

Участники заседания приняли обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В обращении отмечается, что в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года "Об учреждении профессионального праздника работников гражданской авиации" ежегодно этот день отмечается на уровне праздника. Цитируя слова общенационального лидера Гейдара Алиева о том, что главнейшей задачей Гражданской авиации Азербайджана является обеспечение безопасности полетов, участники мероприятия заверили Президента, что этот наказ является настоящей программой деятельности авиаторов.

"В соответствии с задачами, поставленными Вами перед работниками авиации, структуры гражданской авиации поддерживают тесные связи с международными и региональными организациями, организациями гражданской авиации отдельных стран, проводят последовательную работу по изучению и применению передового мирового опыта. Заверяем Вас, что работники авиации и впредь мобилизуют усилия для решения поставленных Вами задач во имя дальнейшего укрепления, процветания и приумножения могущества Азербайджанской Республики", - говорится в обращении к Главе государства.