Ректор Бакинского филиала МГУ, вице-президент Академии наук Азербайджана Наргиз Пашаева награждена премией «Звёзды Содружества» - ФОТО

19 июня в столице Казахстана Астане, в Национальном музее Казахстана состоялся XIII Форум творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ на тему: "Диалог в СНГ - перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке".

Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ - это крупнейшее ежегодное гуманитарное мероприятие на пространстве Содружества Независимых Государств. Встречаясь на форумах, культурная и научно-образовательная элита стран СНГ имеет уникальную возможность для прямого профессионального общения и поддержки актуальных, востребованных проектов в сфере образования, науки, литературы, изобразительного искусства и других областях межкультурного взаимодействия в Содружестве.

На форуме Азербайджан представила расширенная делегация. В состав делегации вошли вице-президент НАНА, директор Института катализа и неорганической химии имени М.Нагиева, академик Дильгам Тагиев, ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекперов, директор Азербайджанской государственной филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, другие деятели науки и искусства.

В открытии Форума, наряду с Азербайджаном, также приняли участие около 200 представителей из Беларуси, Казахстана, России, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и других стран. Государственный секретарь Казахстана Гюльшара Абдыкалыкова зачитала поздравительное послание Президента Нурсултана Назарбаева участникам форума. Она подчеркнула, что гуманитарное сотрудничество в рамках подобных форумов еще больше укрепляет политику добрососедства между странами.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой зачитал поздравительное послание Президента Владимира Путина участникам Форума и пожелал успехов работе Форума.

Затем состоялась церемония награждения лауреатов премии "Звёзды Содружества" за 2017 год. В числе лауреатов премии этого года ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана профессор Наргиз Пашаева, выдающийся российский музыкант, альтист, дирижер, прославленный педагог и общественный деятель, народный артист СССР Юрий Башмет, ректор Казахского национального университета искусств, общественный деятель, народная артистка республики Айман Мусахаджаева, академик Академии наук Молдовы, директор Национального центра космических технологий, лауреат Государственных премий Республики Молдова в области науки и техники Ион Бостан, директор Института языка и литературы имени Ч.Айтматова Национальной Академии наук Кыргызской Республики, академик Абдылдажан Акматалиев, народный поэт Республики Таджикистан, председатель Союза писателей Косим Низом, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, член Комитета спортсменов Международной федерации биатлона, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для получения премии "Звёзды Содружества" за научную и гуманитарную деятельность на сцену была приглашена ректор Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик НАНА Наргиз Пашаева. Выражая признательность участникам и организаторам Форума за высокую оценку, данную её деятельности, профессор Наргиз Пашаева сказала:

"От души приветствую участников XIII Гуманитарного форума.

Мне посчастливилось стать лауреатом премии "Звёзды Содружества" и быть среди вас. Я рада тому, что, укрепляя узы содружества, мы понимаем, как важно в современном мире быть в согласии друг с другом. Всякий раз, когда представляется такая возможность, мы должны способствовать обмену знаниями, идеями, культурным опытом, планами и надеждами на будущее. Именно эти вечные платформы могут связать нас крепче всего.

Сегодня нередко мы чувствуем и видим, что над наследием мировой культуры и универсальными ценностями нависли новые, неожиданные угрозы. Вспомним, что в IX, X, XI, XII веках мусульманская культура и наука была самой блистательной. Но войны, походы, нашествия с Востока и Запада нанесли большой урон, уничтожив многое безвозвратно. В XV веке в Гренаде было сожжено большое количество суфийских стихов той эпохи.

Все ли хотят понять и принять, что творчество, свобода идей, прогресс научной мысли не могут иметь устойчивое развитие без морально-этических и гуманитарно-духовных принципов и ориентиров.

Исторически у творчества свое абстрактное, порой чисто индивидуальное, художественное выражение правды. У науки долгий путь к правде и славе. Ученым, пожалуй, не дано испытать радость признания и научного успеха в одночасье, без рутинного труда и долголетних размышлений и опытов. В науке мало родить правду, ее нужно тщательно проверять, доказать и оберегать от иллюзий. Вспомним, что и великие тоже ошибались. Птолемей не сомневался, что Земля неподвижна.

Не всем дано родиться Коперниками, Эйнштейнами, Толстыми, написать "Хамсу", как Низами, отречься от жизни ради творческой идеи, подобно Насими. Но все мы, хотим того или нет, несём в себе частицу того большого света, который оставили эти великие люди - создатели красоты гармонии и знаний - всему человечеству. Именно они, их бессмертное наследие являются негаснущими звёздами на нашем пути.

А мы, в свою очередь, стараемся соответствовать их звёздному свету и делаем робкие попытки иногда отражать этот свет. Тем самым выполняя свой долг перед Небом и Землёй и понимая, что у Истины нет автора, ибо она сама автор.

Если мы добились каких-либо успехов на своем пути, то, прежде всего, мы обязаны нашим учителям и наставникам, родителям, родным и близким, коллегам по работе. Именно им мы обязаны своими достижениями. Я выражаю искреннюю благодарность за присужденную мне высокую премию. И, с вашего позволения, я хочу использовать денежное вознаграждение во благо студентов возглавляемого мною Бакинского филиала Московского государственного университета им. М.Ю.Ломоносова. Я намерена выделить это вознаграждение на стипендию самого лучшего студента нашего вуза.

Недавно в Азербайджане мы торжественно отметили одно из ярких событий в нашей истории. Азербайджан отпраздновал столетие со дня основания первой республики. Азербайджанский народ построил первую свободную и демократическую республику на мусульманском Востоке. И азербайджанцы на протяжении века, вопреки историческим катаклизмам, репрессиям, казням, гонениям и угрозам, всегда помнили об этом великом событии и чтили отцов-основателей нашей республики, великих представителей той эпохи. Азербайджан всегда гордился и продолжает гордиться своими демократическими и республиканскими традициями.

Еще раз выражаю благодарность всем организаторам этого большого по смыслу мероприятия, цель которого - служить общественному благу и укреплять гуманитарные связи. Поздравляю всех награжденных, всю нашу команду, желаю каждому из вас вдохновения, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Передаю низкий поклон земле Казахстана, где начал свой жизненный путь великий аль-Фараби, и всем людям, живущим на этой прекрасной земле! Я желаю счастья казахстанскому народу. На Востоке говорят: если ты хочешь быть счастливым, так будь им.

Спасибо, до новых встреч!"

Выступивший на форуме министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что на форумах, проводимых Межгосударственным фондом по гуманитарному сотрудничеству стран-участниц СНГ, обсуждаются важнейшие вопросы в культурной, образовательной, научной, информационной, спортивной и туристической сферах. Министр особо отметил роль Азербайджана в научном и гуманитарном сотрудничестве в рамках СНГ и выразил признательность академику Наргиз Пашаевой за большой вклад, который она вносит в целом в мировую науку, культуру, развитие диалога цивилизаций. В своем выступлении он также сказал: "Вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана Наргиз ханум также является личностью глобального масштаба. Мы говорим об этом с чувством большой гордости. Награждение Наргиз ханум премией "Звёзды Содружества" еще раз свидетельствует о том, что она имеет большие заслуги в развитии науки, культуры не только Азербайджана, но и мировой цивилизации. Для нас большая честь оценивать деятельность академика Наргиз Пашаевой. Хочу особо отметить, что наука, культура и образование Азербайджана находятся на высоком уровне".

Председатель Правления Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству (МФГС) стран-участников СНГ, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, рассказав о значении в современном мире проведения таких форумов, отметил, что на фоне всеобщей глобализации и стремительного развития технологий вопросы гуманитарного сотрудничества должны постоянно находиться в центре внимания. С этой точки зрения реализация совместных культурных проектов получила регулярный характер. Модель расширения масштаба гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве находится в центре внимания здравомыслящих людей. Дипломат также подробно проинформировал участников о проектах, осуществляемых Форумом творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ.

Руководитель азербайджанской делегации на форуме, ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекперов, пожелав успехов работе форума, сказал, что подобные мероприятия открывают широкие возможности для развития связей между странами Содружества в научной и образовательной сферах, обмена опытом. Он подчеркнул, что с этой точки зрения Астанинский форум можно назвать платформой для общения деятелей науки, творческой интеллигенции.

Отметим, что международная премия "Звёзды Содружества" учреждена в 2009 году Межгосударственным фондом по гуманитарному сотрудничеству стран-участниц СНГ. Премия присуждается одному представителю из каждой республики за достижения в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Процесс выдвижения лауреатов осуществляется Международным жюри, в состав которого входят видные ученые, государственные и общественные деятели стран СНГ.

Нынешний форум проводился при организационной поддержке Министерства культуры и спорта Казахстана и Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству стран-членов СНГ.

На нынешнем Форуме, проводимом в Астане, город Брест Республики Беларусь объявлен культурной столицей СНГ на 2019 год.