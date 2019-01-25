Тимати открывает собственный ресторан в Баку - ФОТО

В Баку откроется ресторан сети Black Star Burger, принадлежащей известному российскому исполнителю Тимати.

Как сообщил Day.Az один из читателей, ресторан будет открыт на проспекте Бюльбюля. Сроки открытия пока не известны.

Black Star Burger - российская сеть ресторанов быстрого питания. Первый ресторан сети Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года в Москве на Новом Арбате.

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