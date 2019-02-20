В Агстафинском районе обнаружены 139 неразорвавшихся мин.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), во время очистки от неразорвавшихся боеприпасов домов, приусадебных участков и дорог на территории поселка Салоглу были обнаружены закопанные в землю 139 неразорвавшихся боеприпасов различного вида, передает Day.Az.

С участием сотрудников Агстафинского районного отделения полиции и Службы госбезопасности территория была осмотрена, мины изъяты и перемещены в центр по уничтожению Агентства.