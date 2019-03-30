Прославленный тематическими благотворительными ярмарками, проводимыми ежегодно в сердце столицы - на Площади фонтанов, фонд Nargis реализовал новый проект при поддержке дипломатических миссий зарубежных стран в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на фонд.

Впервые при участии послов Морокко Адиля Эмбарш, Турции Эркана Озорала, Болгарии Николая Янкова, Египта Аделя Ибрагима было организовано празднование Новруза с детьми из детского дома номер 2.

Особенностью мероприятия стало то, что супруги глав дипломатических миссий в Азербайджане, а именно представительства Совета Европы в Азербайджане, Марокко, Египта, Болгарии, Турции и Таджикистана, своими руками приготовили национальные сладости, закуски, а также сувениры для детишек. На встрече, состоявшейся 17-го марта в ресторане "Ay qonşu", уважаемые гости представили гостинцы маленьким героям дня и рассказали о своих странах. В продолжении дня все участники мероприятия вместе отправились на благотворительную ярмарку "Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə", где от мала до велика погрузились в атмосферу любимого праздника Новруз, вдоволь повеселились и замечательно провели досуг.