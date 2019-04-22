Щека четырехлетнего Мамишев Гусейн Гисмет оглу 2015 года рождения, который подвергся нападению собаки в Бинагадинском районе Баку, восстановлена.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend лечащий врач ребенка Махаббат Джафров.

По его словам, на лице ребенка была проведена пластическая операция, в результате чего его щека была приведена нормальное состояние.

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