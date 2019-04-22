Ребенок, пострадавший от нападения собаки, прооперирован
22 апреля 2019 12:59 237
Щека четырехлетнего Мамишев Гусейн Гисмет оглу 2015 года рождения, который подвергся нападению собаки в Бинагадинском районе Баку, восстановлена.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend лечащий врач ребенка Махаббат Джафров.
По его словам, на лице ребенка была проведена пластическая операция, в результате чего его щека была приведена нормальное состояние.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Апр. 18:16 11 173
-
21 Апр. 19:02 11 166
-
08:36 8 193
-
21 Апр. 17:57 7 734
-
21 Апр. 17:21 7 348