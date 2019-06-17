Один из передовых образовательных центров города Баку - Британская школа, провела день выпускников. Действующая более 10 лет British School in Baku, в которой работают как местные, так и иностранные учителя, отметила этот знаменательный день более чем с 80 выпускниками школы.

Мероприятие, начавшееся с выступления руководства BSB, продолжилось показом музыкальных и танцевальных номеров выпускников школы. Гости мероприятия сопровождали аплодисментами выступления выпускников. В завершение, основатель British School in Baku, ректор университета Odlar Yurdu профессор Ахмед Велиев вручил дипломы выпусникам школы. BSB, как и в предыдущие годы, провожает своих выпускников в иностранные университеты, отличающиеся высоким уровнем образования.

Показатели выпускников в 2018-2019 годах выше по сравнению с прошлыми периодами.

Доводим до вашего сведения, что British School in Baku с нового учебного года начала использовать не имеющую альтернативы программу "Foundation", которая обеспечивает широкие возможности будущим выпускникам.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!