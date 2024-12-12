Записаться в азербайджанские больницы станет проще

Во всех больницах Азербайджана будет внедрена новая система онлайн-очереди.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов, сообщает Day.Az.

По его словам, уже многие больницы, расположенные в Баку и регионах, перешли на систему онлайн-очередей.

"Первоначально этот проект был запущен в Yeni Klinika. Наша цель - запустить проект онлайн-очереди в больницах по всей стране в кратчайшие сроки. Системы онлайн-очереди уже устанавливаются. Когда гражданин обращается в больницу, он может получить электронную очередь", - сказал он.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане начнёт работу новый онлайн-сервис для будущих мам.