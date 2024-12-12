Приближается самая холодная зима за 60 лет

Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила о возможном явлении "Ла-Нинья" в предстоящем зимнем сезоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные источники, вероятность возникновения условий "Ла-Нинья" в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года оценивается в 55%.

Генеральный секретарь WMO Селесте Сауло отметила, что, несмотря на рекордную жару, вызванную "Эль-Ниньо", "Ла-Нинья" не сможет полностью компенсировать последствия глобального потепления. Сауло также подчеркнула рост числа экстремальных погодных явлений, таких как рекордные осадки, наводнения и сильные штормы, из-за изменения климата.

Профессор Турецкой академии наук Доган Яшар сообщил, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) прогнозирует суровую зиму. Он добавил, что природа стремится к балансу, чередуя периоды жары и холода.

Эксперты напомнили, что в последние годы наблюдаются редкие погодные явления, включая сильные наводнения и рекордные дожди. Прогнозы указывают на то, что предстоящая зима может стать одной из самых холодных за последние 50-60 лет.