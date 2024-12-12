"Тщательно расследуем..."

Каждое обращение, связанное со случаями взяточничества в школах, тщательно расследуется.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами.

Министр отметил, что ведомство регулярно получает подобные обращения как от средств массовой информации, так и через социальные сети.

"Все эти случаи рассматриваются, и мы обязательно даём обратную связь", - подчеркнул Эмин Амруллаев.