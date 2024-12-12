https://news.day.az/society/1714680.html "Тщательно расследуем..." - министр образования Каждое обращение, связанное со случаями взяточничества в школах, тщательно расследуется. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами. Министр отметил, что ведомство регулярно получает подобные обращения как от средств массовой информации, так и через социальные сети.
"Тщательно расследуем..." - министр образования
Каждое обращение, связанное со случаями взяточничества в школах, тщательно расследуется.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами.
Министр отметил, что ведомство регулярно получает подобные обращения как от средств массовой информации, так и через социальные сети.
"Все эти случаи рассматриваются, и мы обязательно даём обратную связь", - подчеркнул Эмин Амруллаев.
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