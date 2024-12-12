В Азербайджане некоторых школьников могут перевести в другие школы
В Азербайджане в целом отсутствует проблема нехватки учителей в школах.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами.
Министр отметил, что профессия учителя стала достаточно конкурентной. Тем не менее в отдалённых деревнях проблема нехватки учителей связана с низким количеством учебных часов. Для решения этой проблемы в стране проводится оптимизация школьной сети, чтобы обеспечить учащихся более качественным образованием.
"Ученики школ, где учится всего 1, 2 или 3 ребёнка, будут переведены в другие учебные заведения", - пояснил министр.
Эмин Амруллаев также подчеркнул, что мнение о рационализации всех школ с числом учеников менее 100 является ошибочным.
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