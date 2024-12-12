Ибрагим Калын прибыл в Дамаск

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын посетил Дамаск.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, было отмечено, что И. Калин молился в мечети Омейядов в Дамаске.