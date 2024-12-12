https://news.day.az/world/1714829.html Ибрагим Калын прибыл в Дамаск - ВИДЕО Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын посетил Дамаск. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, было отмечено, что И. Калин молился в мечети Омейядов в Дамаске.
Ибрагим Калын прибыл в Дамаск - ВИДЕО
Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын посетил Дамаск.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, было отмечено, что И. Калин молился в мечети Омейядов в Дамаске.
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