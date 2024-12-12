В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана объявила "желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой, который ожидается 13 декабря в нескольких регионах страны.

Об этом сообщили Day.Az в Службе.

Согласно предупреждению, в таких городах и районах, как Гянджа, Нафталан, Ширван, Мингячевир, а также в Лачинском, Зангиланском, Агдамском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Ярдымлинском, Лерикском, Газахском, Агстафинском, Товузском, Гядабейском, Дашкесанском, Шамкирском, Гёйгёльском, Гёранбойском, Самухском, Евлахском, Бардинском, Тертерском, Уджарском, Агдашском, Шамахинском, Гобустанском, Гахском, Балакянском, Шекинском, Загатальском, Гусарском, Хызинском, Хачмазском, Сиязаньском, Шабранском, Огузском, Габалинском, Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Ширванском и Гёйчайском районах ожидается усиление северо-западного ветра до 13,9-20,7 м/сек.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az