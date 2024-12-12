https://news.day.az/politics/1714706.html Джейхун Байрамов о достижениях в процессе мирного договора между Азербайджаном и Арменией Говоря о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, стоит отметить, что проект состоит из преамбулы и 17 статей. По преамбуле и 15 статьям, можно сказать, достигнуты положительные результаты. Как сообщает в четверг Day.Az, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Джейхун Байрамов о достижениях в процессе мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Говоря о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, стоит отметить, что проект состоит из преамбулы и 17 статей. По преамбуле и 15 статьям, можно сказать, достигнуты положительные результаты.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
По словам министра, остаются вопросы по двум статьям.
"Работа над открытыми вопросами продолжается. Уже проведены несколько раундов переговоров и текстовых обменов. К полному согласованному варианту пока прийти не удалось. Работа над этими двумя статьями продолжается", - добавил он.
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