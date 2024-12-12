https://news.day.az/politics/1714698.html В Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ 12 декабря в столице Российской Федерации городе Москва проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государства. Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимает участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Перед началом заседания главы правительств по традиции сделали совместное фото.
В Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ
12 декабря в столице Российской Федерации городе Москва проходит заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государства.
Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимает участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Перед началом заседания главы правительств по традиции сделали совместное фото.
В повестку заседания, которое проходит под председательством Российской Федерации, включены вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия на пространстве Содружества.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре