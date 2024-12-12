В Азербайджане выберут компанию для строительства системы хранения энергии

В Азербайджане в настоящее время проводится отбор компании для строительства первой промышленной системы хранения энергии на батареях.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

"ОАО "Азерэнержи" проводит соответствующие работы для интеграции возобновляемых источников энергии мощностью около 2 тысяч мегаватт в энергетическую систему Азербайджана. На данный момент в стране реализуются 8 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью около 2 гигаватт. Для интеграции этих мощностей в энергетическую систему Азербайджана системный оператор "Азерэнержи" проводит нововведения и модернизацию", - отметил Э.Солтанов.

Замминистра добавил, что в рамках интеграции мощностей ВИЭ в настоящее время продолжаются обсуждения с Всемирным банком по созданию новых подстанций и линий в энергетической системе.