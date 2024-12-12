Азербайджан и Турция развивают совместное военное партнерство

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим ВВС Турецкой Республики генералом армии Зией Джемалем Кадыоглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, где были возложены венки и цветы, и почтена их светлая память.

На встрече, состоявшейся в министерстве обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, проинформировал турецкую делегацию о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе, подчеркнув негативное влияние перевооружения Армении на сохранение мира и стабильности в регионе.

Отметив, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основывается на дружеских и братских отношениях, министр подчеркнул важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами. Он также сказал, что развитие военной промышленности братской Турции с каждым днем, является предметом гордости.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, З.Дж.Кадыоглу отметил высокий уровень военных связей, направленных на расширение взаимного обмена опытом между нашими странами.

На встрече была особо подчеркнута необходимость совместного анализа и изучения конфликтов, происходящих в мире в последнее время, современных методов ведения войны, а также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности и других актуальных вопросов. Были отмечены положительные результаты продолжающегося в течение 15 лет азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай провели встречи с делегацией братской страны. В ходе встреч, проведённых в Генеральном штабе, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества, отмечена важность проведения совместных учений с целью обмена опытом, обеспечения слаженности войск.

В рамках визита турецкие представители посетили штаб Военно-воздушных сил. После официальной церемонии встречи заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с гостями. На встрече были обсуждены реформы, проводимые в Азербайджанской Армии, подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в области военного образования с целью профессиональной подготовки кадров, а также обсуждены направления развития военных связей.

Турецкая делегация была подробно проинформирована о проделанной работе на Центральном командном пункте ВВС, говорится в информации ведомства.