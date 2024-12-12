На матч "Эльфсборг" - "Карабах" продано около 7 тысяч билетов

На матч шестого тура Лиги Европы УЕФА между "Эльфсборгом" и "Карабахом" продано около 7000 билетов.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон.

Представитель клуба, давший интервью шведской прессе, ожидает, что сегодняшнюю игру посетят около 8-9 тысяч болельщиков. Он признал, что этот показатель за декабрь совсем неплох. Андреассон рассказал, что в предыдущих турах турнира во время домашних игр на трибунах находилось 7-8 тысяч человек.

Отметим, что зрительская вместимость "Борас Арены" составляет 16 200 человек.