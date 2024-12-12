В культурном центре Ambassador Cultural Club состоялся воркшоп "Венгрия глазами азербайджанских художников".

Как передает Day.Az, мероприятие организовано посольством Венгрии в Азербайджане и Arts Council Azerbaijan.

"Этот уникальный проект, разделенный на три этапа, начался с встречи азербайджанских художников с послом Венгрии в Азербайджане Тамашом Торма, который поделился своим взглядом на страну. После вдохновляющего знакомства с богатой культурой Венгрии, художники собрались на воркшопе, где на холстах выразили свои эмоции", - отметил руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов.

Основная цель Arts Council Azerbaijan в проведении этого воркшопа - стимулировать интерес к искусству и популяризировать творчество талантливых азербайджанских художников. Проект "Венгрия глазами азербайджанских художников" - это прекрасный пример культурного сотрудничества, обогащающего общество через искусство и взаимопонимание.

Куратор воркшопа Сона Гулиева руководила творческим процессом, в котором приняли участие художники - Айнура Мустафаева, Ройя Гасанова, Эльшан Рзазаде, Лейли Мусеибова, Наиля Магерамова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наргиз Гулиева, Руслан Рустамов, Севиндж Гянджали, Тарана Алиева, Гусейн Кянгярли, Севда Рустамова, Нигяр Алиева и Мяляк Аббасзаде.

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