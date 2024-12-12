https://news.day.az/society/1714679.html В Карабахе строятся новые школы В Азербайджане насчитывается около 4400 школьных зданий. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами. Министр подчеркнул, что работа по замене школ, срок эксплуатации которых истёк, продолжается ежегодно. "Эти работы будут завершены поэтапно.
В Карабахе строятся новые школы
В Азербайджане насчитывается около 4400 школьных зданий.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами.
Министр подчеркнул, что работа по замене школ, срок эксплуатации которых истёк, продолжается ежегодно.
"Эти работы будут завершены поэтапно. Одновременно в освобождённых районах ведётся строительство новых школ", - отметил Эмин Амруллаев.
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