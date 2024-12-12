В Карабахе строятся новые школы

В Азербайджане насчитывается около 4400 школьных зданий.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в беседе с журналистами.

Министр подчеркнул, что работа по замене школ, срок эксплуатации которых истёк, продолжается ежегодно.

"Эти работы будут завершены поэтапно. Одновременно в освобождённых районах ведётся строительство новых школ", - отметил Эмин Амруллаев.