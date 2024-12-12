АФФА наказала клубы

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались произошедшие в XVI туре Премьер-лиги Мисли события.

Комитет принял соответствующие решения и наказал клубы.

Команда "Сабаил" была оштрафована на 700 манатов в связи с тем, что четыре ее игрока получили желтые карточки в матче "Сабаил - Араз-Нахчыван", состоявшемся 7 декабря 2024 года в рамках XVI тура Премьер-лиги Мисли (статья 37);

Клуб "Карабах" был оштрафован на 500 манатов из-за массовых оскорблений со стороны болельщиков команды в выездном матче с "Сабахом", состоявшемся 7 декабря 2024 года в рамках XVI тура Премьер-лиги Мисли, и это произошло во второй раз в текущем сезоне (ст. 43.7);

Команда "Карабах" оштрафована на 1500 манатов из-за использования ее болельщиками пиротехники в выездном матче с "Сабахом", состоявшемся 7 декабря 2024 года в рамках XVI тура Премьер-лиги Мисли ( статья 52.2);

Клуб "Кяпаз" оштрафован на 800 манатов из-за отсутствия представителя безопасности на предматчевом заседании перед игрой 16-го тура Премьер-лиги Мисли в домашней встрече с "Зиря" 8 декабря 2024 года (статья 73.1);

Команда "Сумгайыт" оштрафована на 700 манатов в связи с получением четырьмя ее игроками желтых карточек в матче XVI тура Премьер-лиги Мисли с "Нефтчи" 8 декабря 2024 года (статья 37);

Клуб "Сумгайыт" оштрафован на 500 манатов в связи с тем, что его болельщики допустили массовые оскорбления во время домашнего матча 16-го тура Премьер-лиги с "Нефтчи" 8 декабря 2024 года, и это произошло во второй раз в текущем сезоне (ст. 43.7).