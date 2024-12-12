https://news.day.az/world/1714771.html Сильное землетрясение в Турции - ФОТО В турецком регионе Мармара произошло мощное землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По данным центра, землетрясение имело магнитуду 4.5. На данный момент точное местоположение эпицентра не установлено. Подземные толчки были также зафиксированы в Эдирне, Текирдаг и Чанаккале.
Сильное землетрясение в Турции - ФОТО
В турецком регионе Мармара произошло сильное землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, землетрясение имело магнитуду 4.5. На данный момент точное местоположение эпицентра не установлено. Подземные толчки были также зафиксированы в Эдирне, Текирдаг и Чанаккале.
Отметим, что недавно в Турции также произошло землетрясение.
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