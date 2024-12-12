Сильное землетрясение в Турции

В турецком регионе Мармара произошло сильное землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, землетрясение имело магнитуду 4.5. На данный момент точное местоположение эпицентра не установлено. Подземные толчки были также зафиксированы в Эдирне, Текирдаг и Чанаккале.

Отметим, что недавно в Турции также произошло землетрясение.