Средний коридор начнет работать на "зеленой" энергии

Грузоперевозки по Среднему коридору будут осуществляться с использованием "зеленой" энергии.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.

Он отметил, что реализуется совместный с Азиатским банком развития проект по декарбонизации.

"Во время нахождения миссии банка в Баку, было дано предварительное согласие на выделение дополнительных грантов железным дорогам в направлении декарбонизации. Тем самым мы сможем обеспечить почти стопроцентную перевозку грузов по среднему коридору с использованием "зеленой" энергии", - отметил председатель.

Недавно сообщалось, что Азербайджан увеличит объем грузоперевозок.