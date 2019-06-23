https://news.day.az/society/1131514.html В парке Центра Гейдара Алиева организована сессия по йоге - ФОТО
В парке Центра Гейдара Алиева организована сессия по йоге - ФОТО
В парке Центра Гейдара Алиева в субботу прошла сессия по йоге.
Мероприятие было организовано посольством Индии в Азербайджане, Школой классической йоги, Art of Living, студией Yoqa Şahi и школой Soham Yoqa по случаю Международного дня йоги, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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