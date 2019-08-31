В Агстафе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Ашагы Гейчали.

Автомобиль марки "Mercedes-Benz", за рулем которого находился житель города Баку Сабухи Бабаев, потерял управление по дороге в Газах. В результате этого машина перевернулась на обочину дороги. Водитель и его пассажир Физули Велиев с различными травмами помещены в Агстафинскую центральную районную больницу.

В больнице сообщили, что состояние пострадавших по-прежнему оценивается как средней тяжести.

По факту проводится расследование.

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