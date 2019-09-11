Девятого сентября на Бакинском приморском бульваре состоялось официальное открытие выставки Make the Earth Smile, организованной издательским домом Nargis, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка посвящена проблеме защиты окружающей среды. В рамках проекта восемь скульпторов представили 13 инсталляций из отходов различных отраслей промышленности.

Выставка приурочена к выходу 63-го номера журнала Nargis, посвященного теме "Экология". На обложке журнала - учредитель IDEA Лейла Алиева.

Экологический проект Make the Earth Smile - это 13 инсталляций, отражающих 13 критически важных сфер человеческой жизнедеятельности, в которых человек особенно вредит Земле.

Цель проекта - научить молодое поколение новому образу жизни, который в итоге приведет к положительным последствиям.

Все гости выставки получили брошюры Nargis с описанием 13 полезных привычек, которые стоит завести каждому из нас, чтобы помочь окружающей среде. Число 13 выбрано не случайно: 13-го декабря журнал Nargis отмечает свой день рождения.

В рамках проекта художники Рашад Алекберов, Орхан Гусейнов, Кянан Алиев, Сабит Заманов, Теймур Гарибов, Фарид Расулов, Нурали Шахбазов, Назим Шукюров создали инсталляции в партнерстве с Aquavita, Ay Qonşu, AzərEnerji, Azersun, "Азербайджанским Каспийским морским пароходством" (ASCO), Baku Steel Company, Caspian Drilling Company Ltd, Coca-Cola, Dr. Cahid Shahbazov, Gilan Holding, Nargis Publishing House и Veysəloğlu Qrup.

Экспозиция Make the Earth Smile призвана привлечь внимание общественности к проблеме загрязненности окружающей среды и призвать всех азербайджанцев беречь природу и помнить о завтрашнем дне.

В день открытия выставку посетила Лейла Алиева, а также около 150 гостей, среди которых - партнеры и друзья Nargis, представители посольств иностранных государств в Азербайджане, представители министерств, деятели искусства и галеристы. Посетивший выставку министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов также предложил экологический проект для дальнейшего сотрудничества с издательским домом Nargis в рамках образовательной системы. Затем команда Nargis во главе с Ульвией Махмудовой посадила на бульваре оливковое дерево.

Это не первая выставка, организованная Nargis: в апреле этого года в Стамбуле издательский дом Nargis представил выставку эксклюзивных фотографий, снятых за шесть лет существования журнала, а в июле состоялась благотворительная выставка Women, Children and Well-Being в Музее современного искусства в Баку, часть денег от продажи фотографий была направлена в благотворительный фонд Nargis.

Выставка Make the Earth Smile открыта с девятого сентября до пятого октября. Вход свободный.

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