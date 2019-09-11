Состоялось официальное открытие выставки Make the Earth Smile, организованной издательским домом Nargis - ФОТО
Девятого сентября на Бакинском приморском бульваре состоялось официальное открытие выставки Make the Earth Smile, организованной издательским домом Nargis, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выставка посвящена проблеме защиты окружающей среды. В рамках проекта восемь скульпторов представили 13 инсталляций из отходов различных отраслей промышленности.
Выставка приурочена к выходу 63-го номера журнала Nargis, посвященного теме "Экология". На обложке журнала - учредитель IDEA Лейла Алиева.
Экологический проект Make the Earth Smile - это 13 инсталляций, отражающих 13 критически важных сфер человеческой жизнедеятельности, в которых человек особенно вредит Земле.
Цель проекта - научить молодое поколение новому образу жизни, который в итоге приведет к положительным последствиям.
Все гости выставки получили брошюры Nargis с описанием 13 полезных привычек, которые стоит завести каждому из нас, чтобы помочь окружающей среде. Число 13 выбрано не случайно: 13-го декабря журнал Nargis отмечает свой день рождения.
В рамках проекта художники Рашад Алекберов, Орхан Гусейнов, Кянан Алиев, Сабит Заманов, Теймур Гарибов, Фарид Расулов, Нурали Шахбазов, Назим Шукюров создали инсталляции в партнерстве с Aquavita, Ay Qonşu, AzərEnerji, Azersun, "Азербайджанским Каспийским морским пароходством" (ASCO), Baku Steel Company, Caspian Drilling Company Ltd, Coca-Cola, Dr. Cahid Shahbazov, Gilan Holding, Nargis Publishing House и Veysəloğlu Qrup.
Экспозиция Make the Earth Smile призвана привлечь внимание общественности к проблеме загрязненности окружающей среды и призвать всех азербайджанцев беречь природу и помнить о завтрашнем дне.
В день открытия выставку посетила Лейла Алиева, а также около 150 гостей, среди которых - партнеры и друзья Nargis, представители посольств иностранных государств в Азербайджане, представители министерств, деятели искусства и галеристы. Посетивший выставку министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов также предложил экологический проект для дальнейшего сотрудничества с издательским домом Nargis в рамках образовательной системы. Затем команда Nargis во главе с Ульвией Махмудовой посадила на бульваре оливковое дерево.
Это не первая выставка, организованная Nargis: в апреле этого года в Стамбуле издательский дом Nargis представил выставку эксклюзивных фотографий, снятых за шесть лет существования журнала, а в июле состоялась благотворительная выставка Women, Children and Well-Being в Музее современного искусства в Баку, часть денег от продажи фотографий была направлена в благотворительный фонд Nargis.
Выставка Make the Earth Smile открыта с девятого сентября до пятого октября. Вход свободный.
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