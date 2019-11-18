В столице Болгарии Софии 15 и 16 ноября прошла Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, передает Day.Az со ссылкой на Федерацию.

На мероприятии Азербайджан представляли генеральный секретарь Федерации гимнастики Нурлана Мамедзаде, член Исполнительного комитета Марианна Василева, менеджер Федерации по международным связям Мехман Алиев и технический директор Наталья Буланова.

В рамках Генассамблии с участием 47 представителей федераций был принят ряд важных решений, основными из которых считаются внесение ряда изменений в Устав организации для дальнейшего развития гимнастики и изменение названия организации.

Отныне Европейский гимнастический союз будет называться "Европейская гимнастика (European Gymnastics). Это изменение вступит в силу с первого апреля 2020 года.

Напомним, что European Gymnastics возглавляет азербайджанец Фарид Гаибов, который в 2006-2017 годы занимал пост генсека Федерации гимнастики Азербайджана.

Следующее заседание Генассамблеи организации пройдет в декабре 2021 года в португальском Албуфейре.