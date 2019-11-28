"В ближайшие дни станет возможно порадовать школьников и родителей".

Как передает Day.Az со ссылкой на big.az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, комментируя вопрос бесплатного проезда для учащихся.

Он отметил, что бесплатный проезд для школьников - лучший подарок ко Дню учителей: "Это решение окажет положительное влияние и на атмосферу в школах. Мы уже обратились в необходимые структуры и попытались обосновать этот вопрос. Наше предложение касается тех, кто ходит в учебное заведение в школьной форме. Убыток транспортных структур будет возможно компенсировать из бюджета. Думаю, что государство предпримет шаги в этом направлении в ближайшем будущем".