На следующей неделе в Азербайджан вернут 200-400 граждан страны

Осуществляется доставка в Азербайджан по установленному графику с помещением на карантин граждан страны, находящихся за границей, в первую очередь, семей с малолетними детьми, пожилых людей, лиц, нуждающихся в медицинской помощи и женщин.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе, на сегодняшний день чартерными рейсами из различных стран уже доставлены в Азербайджан около 10 тысяч граждан Азербайджанской Республики.

С учетом возможностей карантинных пунктов страны по приему граждан, на следующей неделе планируется вернуть из различных стран с помещением на карантин на 14-21 или на 21-28 дней 200-400 граждан Азербайджанской Республики.

Граждан Азербайджана, желающих проникнуть на территорию Азербайджанской Республики по сухопутной границе с Турцией через из Нахчыванской Автономной Республики временно предусмотрено разместить в приграничных районах на территории Турции, а затем группами поместить на карантин на 14-28 дней в полевых карантинных пунктах, созданных на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Помещение на карантин граждан Азербайджанской Республики, приехавших из зарубежных стран является принудительным и от всех граждан требуется строгое соблюдение режима особого карантина, объявленного на территории страны.