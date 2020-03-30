https://news.day.az/society/1217687.html В Азербайджане продлен срок внедрения ОМС
В Азербайджане продлен срок внедрения ОМС
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана было обсуждено продление срока поэтапного внедрения обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим в закон "О медицинском страховании" было предложено изменение, согласно которому внедрение ОМС будет осуществляться поэтапно, с завершением этого процесса в 2021 году.
Напомним, что по действующему закону, данный процесс должен был завершиться в 2020 году.
После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.
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