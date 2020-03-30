В Азербайджане скоро представят пакет социальной поддержки граждан

Совсем скоро будет представлен пакет социальной поддержки граждан.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в эфире AzTV глава пресс-службы Кабинета Министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

По его словам, в первую очередь эта поддержка будет касаться самых незащищенных слоев населения.

"Социально незащищенные граждане, люди, работающие суточно - им точно не стоит беспокоиться. Государство о них не забыло", - отметил Мамедов.

Он добавил, что обсуждение социального пакета находится на финальной стадии.

"Все будет объявлено в скором времени", - добавил Мамедов.