https://news.day.az/society/1217967.html В Азербайджане скоро представят пакет социальной поддержки граждан - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане скоро представят пакет социальной поддержки граждан - ОФИЦИАЛЬНО
Совсем скоро будет представлен пакет социальной поддержки граждан.
Об этом, как передает Day.Az, сказал в эфире AzTV глава пресс-службы Кабинета Министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.
По его словам, в первую очередь эта поддержка будет касаться самых незащищенных слоев населения.
"Социально незащищенные граждане, люди, работающие суточно - им точно не стоит беспокоиться. Государство о них не забыло", - отметил Мамедов.
Он добавил, что обсуждение социального пакета находится на финальной стадии.
"Все будет объявлено в скором времени", - добавил Мамедов.
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