https://news.day.az/society/1220343.html Азербайджан протестировал на коронавирус 44 753 человека
Азербайджан протестировал на коронавирус 44 753 человека
В Азербайджане сегодня 3080 человек прошли тестирование на коронавирус.
Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).
Согласно информации, всего до сих пор протестировано 44 753 человека.
В реанимации находятся 5 больных.
Отметим, что в Азербайджане выявлено 584 больных коронавирусом, от инфекции погибли 7 человек, 545 - активно больные. Выздоровели 32 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре