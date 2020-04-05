Азербайджан протестировал на коронавирус 44 753 человека

В Азербайджане сегодня 3080 человек прошли тестирование на коронавирус.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, всего до сих пор протестировано 44 753 человека.

В реанимации находятся 5 больных.

Отметим, что в Азербайджане выявлено 584 больных коронавирусом, от инфекции погибли 7 человек, 545 - активно больные. Выздоровели 32 человека.