https://news.day.az/society/1237386.html В Азербайджане расширяются лесные территории
В Азербайджане расширяются лесные территории
Участки территорий лесных зон расширяются в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az об этом заявил начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине.
По его словам, в 2008 году 11,4 процента территории страны было покрыто лесом.
"В настоящее время этот показатель достиг 12 процентов, и тенденция роста продолжается. Но, к сожалению, в регионах также наблюдаются случаи вырубки деревьев. Это делают жители деревень, в некоторых случаях сами лесники с ними заодно. В отношении таких лиц принимаются правовые меры", - сообщил Ализаде.
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