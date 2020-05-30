Так выглядела вчера «Торговая» после 230 случаев заражения коронавирусом

Несмотря на многочисленные призывы соблюдать социальную дистанцию ​​из-за пандемии коронавируса, некоторые граждане, к сожалению, не придерживаются правил и норм, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров.

Как сообщает Day.Az, одни из подтверждающих это кадров были сняты на улице Низами, более известной, как "Торговая".

Массовый сбор людей на центральной улице столицы вызвал бурные дискуссии в социальных сетях.

Напомним, что 29 мая в Азербайджане было выявлено 230 новых случаев заражения коронавирусом, 103 пациента вылечились и выписаны домой, двое человек скончались.