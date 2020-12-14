Солдаты хотели вернуться на фронт даже с ранениями глаз

Во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджана были и такие военнослужащие, которые, несмотря на полученные глазные ранения, говорили: "Мне в глаза попал песок, очистите их, я вернусь на фронт, мои боевые товарищи там".

Об этом в понедельник сказала Trend заведующая отделом поликлиники учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета, общий хирург Саадат Ашурова.

Она сообщила, что во время войны врачи спасли жизни свыше 500 военнослужащих.

"Во время Отечественной войны большая часть нашего медперсонала работала на фронте добровольно. Среди них были доктора и профессора многих специальностей, которые оказывали помощь раненым непосредственно на поле боя. И сегодня некоторые из этих врачей продолжают лечить раненых солдат и офицеров.

На сегодняшний день мы вылечили около 500 военнослужащих, некоторые ещё продолжают лечение. Среди них есть и находящиеся в тяжелом состоянии, с парализованными и ампутированными нижними конечностями. Были и такие военнослужащие с тяжелыми ранениями, которым была оказана реконструктивная медпомощь. Помимо этого, врачи занимались не только физическим, но и психологическим состоянием солдат. Если цель наших военнослужащих была направлена на возвращение земель, врачи были нацелены на то, чтобы снова поставить их на ноги. Для этого у Азербайджана есть большая армия врачей", - отметила Ашурова.

Хирург рассказала о случае, когда не было известно, сможет ли один военнослужащий, получивший ранения во время боев, ходить. Даже члены его семьи думали, что он будет прикован к постели.

"Однако, благодаря его работе над самим собой и правильному лечению, проведенному врачами, он уже начал ходить и в ближайшие дни будет отпущен на амбулаторное лечение. Наш врачебный персонал оказал ему также и психологическую поддержку", - подытожила Саадат Ашурова.