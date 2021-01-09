Только массовая вакцинация приведет Азербайджан к победе над COVID-19

Клинические испытания китайской вакцины Sinovac против COVID-19 успешно завершены, поэтому эта вакцина пользуется широким спросом во многих странах мира. Наша страна тоже проявляет интерес к данной вакцине. Чем быстрее начнется процесс вакцинации, чем больше наших граждан будет вакцинировано, тем быстрее мы сможем одержать победу над пандемией коронавируса.

Об этом Day.Az сказала врач-инфекционист Илаха Велиева.

"Вакцинация - это процесс, при котором активный микроштамм в убитом виде вводится в организм, и против микроштамма образуются антитела. Микроштамм вводится в организм искусственным путем, так что если организм столкнется с вирусом естественным путем, он сможет самостоятельно бороться с вирусом, поскольку благодаря вакцинации в организме уже есть антитела. Поэтому болезнь протекает в легкой форме. Такому больному нет необходимости лежать на больничной койке, его лечение можно продолжать амбулаторно", - пояснила наша собеседница.

По ее словам, вакцина Sinovac наиболее приемлемая для Азербайджана, поскольку ее можно хранить в обычном холодильнике и ее эффективность составляет 97%.

"Надеюсь, что начало процесса вакцинации будет положительно воспринято нашими гражданами и как можно больше людей будут вакцинированы. Чем больше людей охватит процесс вакцинации, тем лучше будет результат борьбы с коронавирусом. Число заболевших значительно уменьшится, снизится уровень смертности. Вот почему процесс вакцинации так важен", - подытожила Илаха Велиева.

Абдул Керимханов