В Азербайджане оперировать нос теперь можно по медстраховке

"Лечение искривления носовой перегородки включено в пакет услуг ОМС. Если в связи с этим есть медицинские показания, вы можете воспользоваться этой услугой в рамках ОМС".

Как передает Day.Az, об этом сообщила координатор отдела обращений граждан Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Наргиз Гаджиева.

По ее словам, операция по искривлению носовой перегородки проводится за счет страховки, за исключением случаев, когда этот дефект не угрожает здоровью: "Пластические операции не включены в пакет услуг".